Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei überladene LKW auf der B10

Hinterweidenthal (ots)

Am Freitag, den 28.04.2023, zwischen 19:05 Uhr und 19:25 Uhr, konnten zwei LKW (zulässiges Gesamtgewicht: 3500kg) der Marke Iveco jeweils einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrollen konnte anhand der Frachtdokumente bereits eine erhebliche Überladung festgestellt werden, weshalb die LKW hintereinander auf einer Brückenwage in Sarnstall gewogen wurden. Hierbei konnte beim ersten LKW ein tatsächliches Gesamtgewicht von 5380kg (netto) festgestellt werden, was einer Überladung um ca. 53% entspricht. Beim zweiten LKW konnte dieser Wert erheblich überboten werden. Dieser wurde mit einem tatsächlichen Gesamtgewicht von 6920kg (netto) gewogen, was einer Überladung um ca. 97% entspricht. Bei der Kontrolle konnte weiterhin festgestellt werden, dass beide Fahrer für das gleiche polnische Unternehmen tätig waren. Auf beide Fahrer, das Halterunternehmen und den jeweiligen Verlader kommt nun ein Bußgeld zu. Beim Halter wird ein Verfahren zur Gewinnabschöpfung eingeleitet. |pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell