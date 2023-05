FW Stockach: Zwölf neue Feuerwehrleute / Feuerwehr-Grundausbildung erfolgreich beendet

Freiwillige Feuerwehr Stockach

Die Teilnehmer der Truppmann-Ausbildung Teil 1 am Ausbildungsstandort Stockach stellten am Samstag bei einer Abschlußübung ihr frisch erlerntes Können unter Beweis.

Bei einem simulierten Löschangriff und einer Übung zur technischen Hilfeleistung konnten die frisch gebackenen Feuerwehrleute zeigen, dass sie die Grundtätigkeiten im Feuerwehrdienst beherrschen.

Die zwölf Angehörigen der Feuerwehren Stockach, Bodman-Ludwigshafen, Mühlingen und Reichenau hatten seit Anfang März an zwei Abenden pro Woche und an mehreren Samstagen alle wichtigen theoretischen und praktischen Grundlagen erlernt. Nach erfolgreich absolviertem Lehrgang dürfen sie ab jetzt an Einsätzen bei ihren Feuerwehren teilnehmen.

Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum bestandenen Lehrgang!

