FW Stockach: Jugendfeuerwehr Stockach füllt Sandsäcke

Jugendfeuerwehr Stockach füllt Sandsäcke

Stockach

Am Freitag, den 28. April 2023 hat die Jugendfeuerwehr Stockach im Rahmen eines Übungsabends Sandsäcke befüllt. Die Feuerwehr Stockach hat für den Notfall, wie beispielsweise Starkregen in Verbindung mit kurzfristigen Hochwasserereignissen oder Überschwemmungen, fertig befüllte Sandsäcke bei den Technischen Diensten der Stadt Stockach gelagert. Aufgrund diverser Einsätze im Jahre 2022 war diese Reserve nahezu aufgebraucht. Bei der aktuellen Aktion haben die Mitglieder der Jugendfeuerwehr tatkräftig über 7 Tonnen Sand in Sandsäcke gefüllt. Mit Hilfe von abgesägten Pylonen konnten die Säcke zu ca. 2/3 mit Sand befüllt werden. Werden die Säcke zu viel mit Sand befüllt verringert sich die Flexibilität der Säcke, was sich im Einsatzfall negativ beim Verlegen auf die Abdichtung einer Schutzbarriere auswirkt.

Nachdem sämtlicher Sand abgefüllt und die Sandsäcke in Kisten verladen wurden, bedankte sich der Jugendwart Nico Schätzle bei den Jugendlichen. Dem schloss sich der Stellvertretende Kommandant Daniel Traber ebenfalls an. Er bedankte sich bei den Jugendlichen der Abteilung Stadt, bei den Jugendleiterinnen und Jugendleitern, sowie bei den Technischen Diensten für die Bereitstellung der entsprechenden Fahrzeuge.

