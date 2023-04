FW Stockach: Einsatzreiche Tage für die Feuerwehr Stockach

Freiwillige Feuerwehr Stockach

Die Freiwillige Feuerwehr Stockach hat ein paar Einsatzreiche Tage hinter sich. In der Nacht vom 05.04.2023 wurde um 23 Uhr die Feuerwehr zu einem ausgelösten Haushaltsrauchmelder alarmiert. Vor Ort öffnete die Feuerwehr mit Sperrwerkzeug die Türe und drang so in die Wohnung ein. In der gesamten Wohnung war eine deutliche leichte Verrauchung sichtbar. Der Auslöser war auf dem Herd stehendes Essen, die Feuerwehr schaltete den Herd ab und lüftete die Wohnung. In der Wohnung wurde eine Person vorgefunden. Die Feuerwehr war mit 18 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Am Montag, den 03.04.2023 waren es sogar drei Einsätze. In der Nacht um 3:20 Uhr wurde eine Kleineinsatzgruppe zu einem umgestürzten Baum auf die K 6180 gerufen. Vor Ort wurde gemeinsam mit der Polizei entschieden, dass der Baum, welcher droht auf die Fahrbahn zu stürzen nur bei Tageslicht gefällt werden kann. Somit war der Einsatz für die Feuerwehr bereits nach 30 Minuten beendet. Um 12:33 wurde die Abteilung Stadt auf die Autobahn BAB 98 zu einem Verkehrsunfall mit LKWs und PKWs alarmiert. Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass keine Personen eingeklemmt waren. Ein Eingreifen der Feuerwehr war somit nicht von Nöten. Es befanden sich bereits 12 Einsatzkräfte auf der Anfahrt zur Einsatzstelle und weitere 10 Einsatzkräfte im Gerätehaus in Bereitstellung. Am Abend gegen 20 Uhr wurde die Türöffnungsgruppe der Feuerwehr noch zum Öffnen einer Wohnungstüre alarmiert, damit der Rettungsdienst in die Wohnung konnte. Nachdem bereits im letzten Bericht von einer Tragehilfe berichtet wurde, wurde die Feuerwehr am Sonntag, den 02.04.23 erneut zu einer Tragehilfe gerufen. Hier konnte mit Hilfe der Drehleiter direkt der Patient aus seiner Wohnung auf Bodenniveau transportiert werden.

