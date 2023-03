Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Jahreshauptversammlung Abt. Espasingen

Stockach-Espasingen (ots)

Die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Stockach Abteilung Espasingen fand am 20.03.2023 um 19:30 Uhr im Werner und Erika Messmer Haus in Espasingen statt. Abteilungskommandant Julian Schmitt konnte neben den eigenen Kameradinnen und Kameraden auch Bürgermeister Rainer Stolz, Stadtbrandmeister Uwe Hartmann, Ortsvorsteher Andreas Bernhart und weitere Gäste begrüßen. Es wurden die Berichtsjahre 2021 und 2022 behandelt.

2021 war noch sehr von Corona-Einschränkungen geprägt, 2022 fanden wieder einige Aktivitäten statt. So konnte auch das Zeltlager der Jugendfeuerwehren im Landkreis Konstanz nach 2-jähriger Pause wieder durchgeführt werden. Am Kreisfeuerwehrtag nahm die Abteilung sowohl am Fit-For-Firefighting Lauf, als auch an den Feuerwehr-Leistungswettkämpfen erfolgreich teil. Ein großes Highlight war die Durchführung des Sternmarsches der Jugendfeuerwehren des Landkreises Konstanz im Herbst 2022 mit über 600 Teilnehmern, welcher von den Abteilungen Espasingen und Wahlwies ausgerichtet wurde. Allgemein wurde die großartige Zusammenarbeit der beiden Abteilungen sehr hervorgehoben.

Der vorgetragene Kassenbericht zeigt eine solide Kassenführung, die von der Versammlung ohne Gegenstimme entastet wurde. Die Abteilung Espasingen ist personell mit 38 Mitgliedern in der Einsatzabteilung, 18 Mitgliedern in der Jugendfeuerwehrgruppe und 4 Mitgliedern in der Altersabteilung sehr gut aufgestellt und auch auf einem guten Ausbildungstand. 2021 und 2022 wurde die Abteilung insgesamt 26-mal zu Einsätzen alarmiert.

2 Kameraden wurden in die Einsatzabteilung aufgenommen und 7 Mitglieder wurden befördert.

Bürgermeister Rainer Stolz, Stadtbrandmeister Uwe Hartmann und Ortsvorsteher Andreas Bernhart richteten nach den Beförderungen noch einige Worte an die Versammlung, gratulierten den Beförderten und dankten der Einsatzabteilung für ihr Engagement und ihren Einsatz.

Geschrieben von Lisa Helbling, Schriftführerin Abt. Espasingen

