Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Nach Verkehrsunfall in Dillingen-Pachten

Polizei sucht Zeugen

Dillingen-Pachten/Saarlouis (ots)

Am Dienstag, 21.06.2022, um 07:20 Uhr, kollidierte ein Radfahrer in der Bahnhofstraße im Dillinger Ortsteil Pachten an einem Fußgängerüberweg infolge eines Überholvorganges mit einem Pkw.

Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt und flüchtete mit seinem dunklen Mountainbike von der Unfallstelle in Richtung Ortsmitte.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

30 bis 40 Jahre alt, korpulente Erscheinung, braunes kurzes Haar, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt mit der Aufschrift "HTW Bau" und dunkler Bermuda, er trug Sportschuhe.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saarlouis unter der Telefonnummer 06831 / 9010 oder auch an das Polizeirevier Dillingen unter der Rufnummer 06831 / 9770.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell