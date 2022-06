Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Drei Verletzte nach Auffahrunfall auf der Autobahn 8

Saarlouis (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf dem Autobahndreieck Saarlouis sind am 18.06.2022 drei Menschen leicht verletzt worden.

Gegen 12:00 Uhr befuhr ein Peugeot gefolgt von insgesamt vier weiteren Fahrzeugen das Autobahndreieck Saarlouis von Neunkirchen aus kommend in Richtung Luxembourg. Der Peugeot-Fahrer verminderte die Geschwindigkeit seines Fahrzeuges ohne ersichtlichen Grund und wechselte zwischen den beiden Fahrspuren auf dem Autobahndreieck hin und her. Nach Zeugenberichten bremste der Fahrer den Pkw plötzlich stark ab. Während die beiden unmittelbar dahinter befindlichen Fahrzeuge noch bis zum Stillstand abbremsen konnten, kollidierte das letzte Fahrzeug infolge zu geringen Sicherheitsabstands mit dem Fahrzeugheck des vorausfahrenden Pkw. Folglich wurden die Fahrzeuge aufeinander geschoben, wodurch nicht nur Sachschaden an den Fahrzeugen entstand, sondern auch mehrere Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden. Zwei Fahrzeuge wurden durch den Unfall derart beschädigt, sodass sie ihre Fahrt nicht mehr fortsetzen konnten. Der Peugeot blieb scheinbar unbeschädigt und verließ unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Die Autobahn 8 in Fahrtrichtung Luxemburg musste für Reinigungsarbeiten kurzzeitig vollgesperrt werden.

Die Polizei Saarlouis hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 06831/9010 (Polizeiinspektion Saarlouis) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell