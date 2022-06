POL-SLS: Festnahme eines mit drei Haftbefehlen gesuchten Mannes aus Wallerfangen

Dillingen/Saarlouis (ots) - Ein Verkehrsunfall, bei dem im Anschluss ein Motorradfahrer bzw. eine Motorradfahrerin flüchtete, ereignete sich am Sonntagabend (12.06.2022), gegen 22:10 Uhr, auf der L 174 in Dillingen, in Höhe der Ausfahrt zum Einkaufsmarkt "Kaufland". Der oder die bislang unbekannte Fahrzeugführer/-in eines Motorrades befuhr zunächst die Merziger ...

mehr