Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230613-5: Polizisten ordnen Blutproben bei alkoholisierten Verkehrsteilnehmern an

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Radfahrer verletzt sich bei Sturz schwer - Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Bei Polizeieinsätzen in Kerpen und Frechen haben Polizisten am Montag (12. Juni) bei zwei alkoholisierten Verkehrsteilnehmern Blutproben angeordnet. In Kerpen stürzte ein Radfahrer (41) bei einem Alleinunfall und verletzte sich schwer. In Frechen missachtete ein Autofahrer (35) laut ersten Erkenntnissen ein Stoppschild. Bei der anschließend Kontrolle zeigte sich, dass der alkoholisierte Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Ermittlungen in beiden Fällen haben die Beamten des Verkehrskommissariats übernommen.

Gegen 7.45 Uhr kontrollierten die Streifenbeamten einen 35-Jährigen mit seinem Nissan auf der Hauptstraße in Frechen, nachdem dieser das Haltegebot an einem Stoppschild missachtete. Als der Autofahrer keinen Führerschein vorzeigen konnte, räumte er ein, dass er keine Fahrerlaubnis besitze und Alkohol konsumiert habe. Ein freiwilliger Atemalkoholvortest zeigte einen Wert von über 1,2 Promille an. Nachdem ein Arzt eine Blutprobe entnahm, entließen die Beamten den 35-Jährigen.

Laut ersten Erkenntnissen stürzte ein 41-Jähriger Radfahrer gegen 16.30 Uhr an der Heerstraße in Türnich bei dem Versuch über einen abgesenkten Bordstein zu fahren. Auch bei ihm stellten die Beamten während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Vortest zeigt einen Wert von etwa einem Promille an. Ein hinzugerufener Notarzt versorgte den Verletzten und entnahm auf Anordnung die Blutprobe.

In beiden Fällen fertigenten die Polizisten Strafanzeigen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell