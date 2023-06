Ulm (ots) - Kurz vor 18 Uhr war ein 75-Jähriger mit seinem Pedelec in der Rißtisser Straße unterwegs. Er fuhr in Richtung Rißtissen. In einer Rechtskurve kam ihm eine 37-Jährige mit einem VW entgegen. Der 75-Jährige fuhr zu weit links und stieß gegen das Auto. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. ...

