Am Mittwoch verursachte ein Radfahrer in Öpfingen einen Unfall.

Kurz vor 18 Uhr war ein 75-Jähriger mit seinem Pedelec in der Rißtisser Straße unterwegs. Er fuhr in Richtung Rißtissen. In einer Rechtskurve kam ihm eine 37-Jährige mit einem VW entgegen. Der 75-Jährige fuhr zu weit links und stieß gegen das Auto. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Laupheim (Tel. 07392/9630-320) nahm den Unfall auf. Sie stellte fest, dass der Mann wohl alkoholisiert war. Deshalb nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille die Radfahrer hatte. Den Sachschaden am Auto schätzt die Polizei auf 4.500 Euro, am Pedelec auf 500 Euro.

Hinweis der Polizei:

Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr. Das fahrerische Können wird durch Alkohol und Drogen leichtfertig überschätzt. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Kontrolle des Verkehrsmittels sowie körperliche und geistige Fitness.

