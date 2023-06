Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Psychisch auffällige Frau

Am Mittwoch setzte sich eine Frau am Biberacher Bahnhof vor einen Zug.

Ulm (ots)

Kurz vor 19.45 Uhr meldeten mehrere Zeugen über Notruf, dass sich eine Frau am Bahnhof vor einen Zug setzte. Der stand bereits im Bahnhof. Mehrere Polizeistreifen fuhren an. Die vor dem Zug sitzende 35-Jährige war mittlerweile vom Zugpersonal angesprochen worden. Als sie aufgefordert wurde die Gleise zu verlassen, stand sie auf und ging. Die Polizei entdeckte die Frau in einer Unterführung am Bahnhof und kontrollierte sie. Offensichtlich befand sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Die 35-Jährige schlug während der Kontrolle nach den Polizisten und beleidigte diese. Ihr mussten Handschließen angelegt werden. Im Anschluss kam die Frau in ein psychiatrisches Krankenhaus.

+++++++ 1070342(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell