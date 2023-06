Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Lasterfahrer passt nicht auf

Am Mittwoch kam es bei Eberhardzell zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Sattelzug.

Der Unfall ereignete sich gegen 20.45 Uhr. Der 39-jährige Fahrer des Volvo Sattelzuges fuhr auf der B30 in Richtung Ravensburg. An der Abzweigung zur B465 in Richtung Bad Wurzach bog er ab. Ein 33-Jähriger kam mit seinem Suzuki Motorrad entgegen und hatte Vorrang. Der Kradlenker versuchte den Unfall durch ein Ausweichmanöver zu verhindern. Er stürzte und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Das Motorrad prallte gegen den Sattelzug. Der Fahrer erlitt auch dank seiner Sicherheitsausrüstung nur leichte Verletzungen und konnte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Die nicht mehr fahrbereite Suzuki musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Biberach nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden auf etwa 10.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

15 Prozent der Unfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm im Jahr 2022 waren auf das Missachten der Vorfahrt zurückzuführen. Meist entstehen solche Unfälle, weil es Verkehrsteilnehmer eilig haben und sich nicht ausreichend Zeit nehmen, den weiteren Verkehr genau zu beobachten. Die Polizei rät zu ständiger Vorsicht und gegenseitiger Rücksicht. Damit alle sicher ankommen.

