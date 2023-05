Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher begeht mehrere Taten in einer Nacht

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Zwischen Sonntagabend (07.05., 22.55 Uhr) und Montagmorgen (08.05., 03.45 Uhr) hat ein bislang unbekannter Mann diverse Getränkekisten von dem Außengelände eines Lebensmittelmarktes an der Kämpenstraße gestohlen. Anschließend versuchte er mit einem Stein ein Fenster einer dortigen Metzgerei einzuschlagen. Es blieb beim Einbruchsversuch. Der Mann war mit einem Damenfahrrad unterwegs. Er hat eine kräftige Statur.

Später wurden Zeugen auf eine größere Menge gestapelter Getränkekisten an der Münsterstraße/ Wirusstraße aufmerksam. Die Getränkeflaschen wurden offenbar entleert und samt der Kisten zurückgelassen.

Ebenfalls in der Nacht (02.59 Uhr) wurde der Verkaufsraum einer Tankstelle an der Münsterstraße mit einem Stein eingeschmissen. Der Täter floh ohne Diebesgut. Die Täterbeschreibung entspricht der Beschreibung vom Tatort an der Kämpenstraße.

Montagmorgen (08.05.) meldeten Zeugen einen Einbruch in eine Gaststätte an der Münsterstraße. Eine Scheibe der Gaststätte wurde in der Nacht mit einem Stein eingeworfen. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Entwendet wurde eine geringe Menge Bargeld. Der Tatzeitraum liegt vermutlich zwischen 04.00 Uhr und 05.00 Uhr.

Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe und auch der vergleichbaren Handlungsweise ist von einem Tatzusammenhang auszugehen. Die Polize Gütersloh hat Ermittlungsverfahren eingeleitet. In diesem Zuge werden auch Zusammenhänge zu zurückliegenden Taten geprüft. Hinweise und Angaben nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell