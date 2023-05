Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall in Stukenbrock

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Drei Personen sind am Freitagnachmittag (05.05., 15.00 Uhr) bei einem Unfall verletzt worden. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 44-jähriger Busfahrer die Paderborner Straße in Richtung Hövelhof. Er beabsichtigte nach links auf die Autobahn 33 aufzufahren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Dacia einer entgegenkommenden 65-jährigen Paderbornerin. Der Busfahrer, die Dacia-Fahrerin und ihre 11-Jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gefahren. In dem Dacia befanden insgesamt drei Hunde. Einer von ihnen erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und verstarb wenig später. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich teilweise gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell