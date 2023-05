POL-GT: Imbisseinbruch an der Stennerlandstraße

Gütersloh (ots) - Borgholzhausen (FK) - Zwischen Mittwoch (03.05., 09.00 Uhr) und Freitagmittag (05.05., 13.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Faßbrink eingebrochen. Die Einbrecher hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten anschließend Schubladen und Schränke. Ersten Angaben nach entwendeten sie Schmuck. Es werden Zeugen gesucht. Wer hat rund um den Tatzeitraum am Tatort oder in ...

