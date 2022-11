POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl eines grauen Elektro-Krankenfahrstuhls

Kevelaer (ots) - Am Freitag (28. Oktober 2022) kam es zwischen 10:15 Uhr und 11:30 Uhr, auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Gelderner Straße in Kevelaer, zu einer Unfallflucht. Der Fahrzeughalter des grauen Skoda Octavia stellte nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug, Kratzer sowie Dellen an der Heckstoßstange und am Kofferraum fest. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht ...

