Polizei Gütersloh

POL-GT: Zuschauer eskaliert

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Nachdem es am Spielfeldrand einer Fußballpartie der Kreisliga C am Sonntagnachmittag (07.05., 15.55 Uhr) zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Zuschauer und dem Schiedsrichter gekommen war, wurde der Zuschauer des Platzes am Heißmannsweg verwiesen. In der Halbzeitpause kam es auf dem Gelände des Sportplatzes zu einer weiteren Begegnung. Vor Ort wurde angegeben, dass der 36-jährige Zuschauer dabei den Schiedsrichter ins Gesicht schlug. Anschließend fuhr der Tatverdächtige mit dem Fahrrad davon. Der verletzte Schiedsrichter wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Zeugen folgten dem bis dahin unbekannten Zuschauer und stellten ihn an der Straße Langer Weg. Dort soll es zwischen dem 36-Jährigen und den Zeugen der ersten Auseinandersetzung am Sportplatz zu einem weiteren Handgemenge gekommen sein. Die Polizei Gütersloh hat ein Ermittlungsverfahren dazu eingeleitet.

