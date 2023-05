Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall

Stadthagen (ots)

(bae)Am 27.05.2023 um 04:20 Uhr kam es in Stadthagen, Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Der 50-jährige Stadthäger befuhr mit seinem Pkw Dacia die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof, als ein anderer Pkw von einem Grundstück auf die Bahnhofstraße einfuhr, es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des anderen Fahrzeuges, einem Ford Fiesta flüchtete allerdings von der Unfallstelle. Er konnte durch die Polizei im Nahbereich festgestellt werden. Es handelte sich um einen 16-jährigen Stadthäger. Es wurde daraufhin neben einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht auch ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die genaue Höhe kann noch nicht eingeschätzt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell