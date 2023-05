Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall

Stadthagen (ots)

(bae)Am 26.05.2023 um 12:21 Uhr kam es in Stadthagen, am Kreisel Habichhorst/Ostring zu einem Verkehrsunfall. Der 28-jährige Stadthäger habe mit seinem Pkw Suzuki den Kreisverkehr in Richtung Habichhorst verlassen, hierbei übersah er, aufgrund von Sonnenblendung den 29-jährigen Stadthäger mit dem Pkw Suzuki. Er fuhr auf diesen auf, dadurch wurde dieser auf den vor ihm befindliche VW Polo eines 61-jährigen Stadthägers geschoben, dieser musste verkehrsbedingt warten. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Gesamtschaden wird auf ca. 15100 Euro geschätzt. Die beiden Suzukis mussten abgeschleppt werden, dadurch wurde die Habichhorster Straße kurzfristig gesperrt und der Verkehr durch die Polizei abgeleitet.

