Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahndung nach Flüchtigen - Öffentlichkeitsfahndung

Viersen (ots)

Wie wir in unserer Meldung 379 berichteten, gelang es zwei Männern, am gestrigen Donnerstagabend vom Gelände der LVR-Klinik in Süchteln zu fliehen. Im Falle des 36-Jährigen liegen nun die Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung vor. Denis Schw. ist etwa 1,90 Meter groß und schlank. Er hat dunkelblondes, sehr kurzes Haar und trug möglicherweise einen schwarzen Kapuzenpullover, blaue Jeans und Turnschuhe. Bilder finden sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndungen Hinweise auf den Aufenthaltsort von Denis Sch. bitte an die Polizei in Viersen über die 02162/377-0, aber auch an jede andere Polizeidienststelle über die 110. (382)

