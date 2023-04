Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Eine verletzte Person bei Verkehrsunfall, PKW-Fahrer/in flüchtig

Viersen-Dülken (ots)

Am Samstag gegen 12.00 Uhr ging eine 26jährige Fußgängerin auf dem rechten Gehweg der Bruchstraße in Viersen-Dülken aus Richtung Dammstraße kommend in Richtung Kaufland. Ein weißer PKW befuhr die Saarstraße in Richtung Bruchstraße und bog nach rechts in die Bruchstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin, die zu Boden stürzte. Sie wurde leicht verletzt und begab sich selbständig in ein Krankenhaus, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die PKW-Führerin oder der PKW-Führer entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Kaufland, ohne sich um die am Boden liegende Frau zu kümmern. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat der Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162 377 0 erbeten. /UR (384)

