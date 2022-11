Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - In Kühlcontainer eingebrochen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Gildehauser Straße;

Tatzeit: zwischen 25.11.2022, 20.10 Uhr, und 26.10.2022, 09.30 Uhr;

Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in das Lager eines Imbissbetriebes in Gronau eingedrungen. Die Täter verschafften sich Zugang in den Kühlcontainer und entwendeten tiefgefrorene Lebensmittel und Leergut. Die Tat ereignete sich auf einem Gelände an der Gildehauser Straße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell