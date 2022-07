Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen, Unfälle, renitenter Ladendieb

Aalen (ots)

Aalen: Fahrzeug mutwillig beschädigt

Auf rund 500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte am Montag zwischen 12 Uhr und 17.30 Uhr verursachten, als sie an einem Skoda, der im Amselweg abgestellt war, die Scheibe der Fahrertüre einschlugen. Hinweise auf den oder die Täter nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen-Unterkochen: Sachbeschädigungen

Im Zeitraum zwischen vergangenem Freitag und Montag beschädigten Unbekannte die Glasscheibe einer Bushaltestelle in der Wöhrstraße, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. In der selben Zeit wurden auch die Scheiben der Zugangstüren zur Damen- und Herrentoilette am Rathausplatz beschädigt. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 3000 Euro. Hinweise auf die Täter bitte an den Polizeiposten Oberkochen, Tel.: 07364/955990.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Montag zwischen 11 Uhr und 12.15 Uhr einen Mercedes Benz, der in der Friedhofstraße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 20-Jährige ihren VW Lupo am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr an der Einmündung Friedrichstraße / Eichwaldstraße anhalten. Ein 32-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Audi auf das stehende Fahrzeug auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2300 Euro.

Ellwangen: 4000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Ein 35-Jähriger verursachte am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand. Zur Unfallzeit fuhr er mit seinem Skoda Octavia auf der Straße "An der Sechta" den verkehrsbedingt stehenden Mercedes Benz eines 53-Jährigen auf. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Ellwangen: 19-Jähriger geschlagen und bedroht

Kurz vor 21 Uhr verließ ein 19-Jähriger am Montagabend ein Fitness-Studio in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße. Er ging über den Hinterausgang zur Tiefgarage, wo er von einem ihm unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen und bedroht wurde. Der Unbekannte forderte hierbei Geld von dem 19-Jährigen. Dieser wehrte sich, woraufhin der Unbekannte flüchtete. Der Täter ist ca. 190 cm groß, hat eine normale Statur und kurze braune Haare. Weitere Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Bopfingen: Unfallflucht

Der Fahrer eines Lkw streifte am Montagnachmittag gegen 14.25 Uhr mit seinem Fahrzeug zwei in der Härtsfeldstraße abgestellte Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro entstand. Ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Es liegen Hinweise auf das Kennzeichen des Lkw vor; entsprechende Ermittlungen zum Fahrer wurden aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd: 1000 Euro Schaden bei Unfallflucht

Bereits am vergangenen Freitag zwischen 6.15 Uhr und 15.20 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Sachschaden von rund 1000 Euro, als er den Opel einer 51-Jährigen beschädigte, den diese am Bahnhofsplatz abgestellt hatte. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf: 9-Jähriger schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 9-jähriger Radfahrer am Montagabend bei einem Sturz zu. Der Junge befuhr gegen 20.35 Uhr eine abschüssige Wiese in der Wallenstraße. Während der Fahrt drehte er sich nach seinen hinter ihm fahrenden Freunden um. Als er wieder nach vorne schaute, befand er sich unmittelbar vor einer Rasenmauer, überfuhr diese und stürzte dann auf die Straße.

Schwäbisch Gmünd: Zeugen gesucht

Am Montagabend gegen 21 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit seinem VW in den Kreisverkehr Scheffoldstraß ein. Hierbei übersah er einen bereits im Kreisel fahrenden Radfahrer. Dieser wich, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach links aus, wobei er auf die Fahrbahn stürzte. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Der Radfahrer erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen. Der Unfall wurde wohl von einer Zeugin beobachtet, die jedoch beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort war. Die Frau bzw. weitere Zeugen wird gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker am Sonntag zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr verursachte, als er einen BMW beschädigte, der im Parkhaus Remsgalerie abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 26-Jährige am Montagnachmittag gegen 17 Uhr auf der Felix-Wankel-Straße ihren VW Golf abbremsen. Ein 73-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Mazda auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 4500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Renitenter Ladendieb

Ein 26-Jähriger entwendete am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr in einem Laden in der Vorderen Schmiedgasse mehrere Flaschen Spirituosen im Wert von rund 150 Euro. Nachdem der Mann die Kasse passiert und dabei lediglich einen Eistee bezahlt hatte, wurde er von zwei Zeugen festgehalten. Hierbei versuchte er zu flüchten und schlug einen 30-Jährigen mit der Faust auf den Arm und mit dem Ellbogen in den Bauch. Er konnte dennoch festgehalten und den hinzugerufenen Polizisten übergeben werden.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug entwendet

Bereits zwischen Donnerstag, 30.06. und Freitag 01.07. entwendeten Unbekannte einen Mercedes-Sprinter der zum Wohnmobil umfunktioniert wurde und einen Wert von rund 18.000 Euro hat. Das Fahrzeug war verschlossen in der Charlottenstraße abgestellt. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des Fahrzeuges mit dem Kennzeichen GD - RN 2020 nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell