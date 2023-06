Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Autobereifung gestohlen

Unbekannte montierten von Dienstag auf Mittwoch die Räder an einem Alfa Romeo in Göppingen ab.

Ulm (ots)

Der Alfa Romeo stand in der Alexanderstraße. Vermutlich in den Nachtstunden montierten Unbekannte an dem Auto alle vier Alufelgen ab. Im Anschluss montierten die Unbekannten wieder Stahlfelgen an dem Fahrzeug und brachten ein paar Schrauben wieder notdürftig an. Bereits wenige Tage zuvor wurde an dem Auto die Beifahrerscheibe eingeschlagen und es wurde versucht, das Autoradio zu stehlen. Wer die Tat beging, ist nicht bekannt. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

+++++++ 1065507(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell