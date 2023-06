Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230614-1: Einbruch in Wohnung - Zeugensuche

Hürth (ots)

Unbekannte Täter erbeuten Bargeld

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Tätern. Den bislang Unbekannten wird vorgeworfen, am Dienstagnachmittag (13. Juni) in eine Wohnung in Hürth-Hermülheim eingebrochen zu sein. Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten die Gesuchten persönliche Dokumente sowie Bargeld in fünfstelliger Höhe.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen habe der Geschädigte (72) gegen 13.30 Uhr seine Wohnung an der Sudetenstraße verlassen. Als er zusammen mit seiner Frau (74) gegen 15.40 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass das Schlafzimmer und die darin befindlichen Schränke durchsucht worden waren.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Tatort und nahmen eine Strafanzeige auf. (jus)

