POL-REK: 230613-3: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hürth (ots) - Unbekannte Täter erbeuten Bargeld Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Tätern. Den bislang Unbekannten wird vorgeworfen, am Dienstagnachmittag (13. Juni) in eine Wohnung in Hürth-Hermülheim eingebrochen zu sein. Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten die Gesuchten persönliche Dokumente sowie Bargeld in fünfstelliger Höhe. Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 ...

