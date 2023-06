Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230616-1: Einbrecher entwendeten hochwertige Uhren

Kerpen (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag (15. Juni) ein Fenster eines Wohnhauses in Kerpen aufgebrochen. Der oder die Unbekannten sollen hochwertige Uhren eines Anwohners entwendet haben.

Nach derzeitigem Sachstand sollen sich der oder die Täter in der Zeit von Dienstagabend (14. Juni, 19.30 Uhr) bis Donnerstagmorgen (15. Juni, 7.45 Uhr) Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Straße 'Am Kolvermaar' verschafft haben. Dort durchsuchten der oder die Täter die Zimmer und entwendeten zwei Uhren.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen, die sich zur Tatzeit auf der Straße 'Am Kolvermaar' befunden haben, geben können. Informationen nehmen die Beamten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell