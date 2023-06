Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230619-4: Laptops und Tablets entwendet

Erftstadt (ots)

Täter brachen in Einfamilienhaus ein

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben sich am Freitagabend (16. Juni) Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Erftstadt-Lechenich verschafft und erbeuteten dabei Laptops und mindestens ein Tablet.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen, die sich zur Tatzeit auf dem Finkenweg befunden haben, geben können. Informationen nehmen die Beamten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge manipulierten der oder die unbekannten Täter in der Zeit von etwa 20 bis 22.45 Uhr an einem Türschloss einer Terrassentür des Wohnhauses und gelangten so in zwei Wohneinheiten. Dort durchsuchten sie nach derzeitigem Sachstand die Schränke und flohen im Anschluss mit der Beute in unbekannte Richtung. Kriminalbeamte sicherten Spuren am Tatort. (akl)

