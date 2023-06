Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230620-1: Täter bohrten Transporter auf

Wesseling, Kerpen (ots)

Unbekannte entwendeten Werkzeuge aus Firmenwagen

Am Montag (20. Juni) haben bislang unbekannte Täter in Wesseling einen Transporter aufgebrochen und es bei einem anderen Fahrzeug versucht. In Kerpen kam es zu einem weiteren Einbruchsversuch. Ermittler der Kriminalkommissariate 22 und 23 haben die Ermittlungen aufgenommen.

In Wesseling sind derzeit Unbekannte in der Zeit von etwa 16 bis 18.15 Uhr auf einem Parkplatz am Mühlenweg, nahe dem Entenfang, zwei Fahrzeuge angegangen. Die Täter bohrten nach derzeitigem Sachstand in die Schiebetür eines Fords und gelangten so an die Ladefläche des Transits. Aus dem Fahrzeug sollen die Täter mehrere Werkzeuge und einen Laptop entwendet haben. Bei einem Nissan versuchten die Unbekannten den Schließzylinder aufzubohren, gelangten aber nicht in das Fahrzeug.

In einem weiteren Fall in Kerpen soll ein Zeuge (37) gegen 23.55 Uhr auf dem Friedensring Motorengeräusche vor dem Haus gehört haben. Als er aus dem Fenster sah, habe er eine dunkel gekleidete Person wahrgenommen, die sich zwischen seinem Firmenwagen und einem weiteren Fahrzeug befunden habe. Kurz darauf sei der Unbekannte in einen silbernen Kleinwagen, der mit laufendem Motor auf dem Friedensring stand, eingestiegen. Als der 37-Jährige seinen Firmenwagen in Augenschein nahm, stellte er zwei Bohrlöcher in der Schiebetür fest. In den Wagen war der Unbekannte nach derzeitigem Sachstand nicht gelangt.

Hinweise zu verdächtigen Personen, die sich in Wesseling auf dem Parkplatz am Mühlenweg befunden haben, nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 entgegen. Zeugen, die die dunkel gekleidete Person oder den silbernen Kleinwagen in Kerpen gesehen haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 22 zu wenden. Alle Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

