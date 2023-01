Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 05.01.2023:

Peine (ots)

Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht -Zeugenaufruf-

Am 30.12. meldete um 13:00 Uhr ein Autofahrer bei der Polizei in Salzgitter- Lebenstedt einen auffällig fahrenden PKW auf der Industriestraße. Bei dem gemeldeten Fahrzeug handele es sich um eine schwarze Mercedes E-Klasse. Der Wagen fahre Schlangenlinien und komme immer wieder von der Fahrbahn ab, fahre in den Grünstreifen und auch in den Gegenverkehr. Es sei auch schon zu einer Kollision mit einer Leitplanke gekommen, wobei der Außenspiegel des Fahrzeugs abgerissen worden sei, dies habe sich an der Linke-Hoffmann-Busch-Straße geschehen. Während der Meldung setzte der Fahrer des Mercedes seine Fahrt dann über die Landesstraße 495 in Richtung Wolfenbüttel fort. Zwischen der Autobahnauffahrt zur BAB 36 und der "Halchterschen Kreuzung" (L495/L615) sei der Wagen dann wiederholt und mehrfach nach rechts auf den Seitenstreifen und auch in den Gegenverkehr geraten. Der Fahrer konnte kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift in Wolfenbüttel angetroffen werden. Es bestand der Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss stand, daher wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei in Wolfenbüttel bittet darum, dass sich Zeugen, die den Wagen und dessen auffällige Fahrweise ebenfalls gesehen haben, sich melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell