POL-F: 230817 - 0962 Frankfurt - Innenstadt: Festnahme nach Raub

Frankfurt (ots) - (lo) Zivilfahnder haben gestern Abend (15. August 2023) auf der Zeil eine dreiköpfige Frauenbande festgenommen, die in mehreren Geschäften Bekleidung und Kosmetikartikel an sich genommen hatte, ohne zu bezahlen. Gegen 17.00 Uhr fiel Polizeibeamten ein weibliches Trio mit prall gefüllten Einkaufstüten auf. Da die drei bereits am 10. August 2023 wegen eines Ladendiebstahls, bei dem sie Parfüm im Wert ...

mehr