Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230816 - 0959 Frankfurt - Innenstadt: Beutezug auf der Zeil

Frankfurt (ots)

(lo) Zivilfahnder haben gestern Abend (15. August 2023) auf der Zeil eine dreiköpfige Frauenbande festgenommen, die in mehreren Geschäften Bekleidung und Kosmetikartikel an sich genommen hatte, ohne zu bezahlen. Gegen 17.00 Uhr fiel Polizeibeamten ein weibliches Trio mit prall gefüllten Einkaufstüten auf. Da die drei bereits am 10. August 2023 wegen eines Ladendiebstahls, bei dem sie Parfüm im Wert von rund 5.500 Euro entwendet hatten, festgenommen worden waren, beobachteten die Zivilkräfte das Treiben der Bande. Wenig später stellten die Fahnder fest, wie eine der drei Diebinnen mehrere Bekleidungs- und Kosmetikgeschäfte betrat, diese mit vollen Taschen wieder verließ und sich mit ihren Komplizinnen traf, die ebenfalls volle Einkaufstüten bei sich trugen. Die eingesetzten Kräfte nahmen daraufhin alle drei Personen fest und konnten in den gefüllten Taschen insgesamt 41 Positionen Diebesgut in Form von hochwertiger Markenbekleidung, Parfüm und Kosmetika sicherstellen. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Das Trio im Alter von 29, 32 und 34 Jahren muss sich nun wegen des Verdachts des Ladendiebstahls verantworten.

