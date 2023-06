Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Mann steigt in Getränkelager ein (10./11.06.2023)

Singen (ots)

Ein Mann ist in der Nacht auf Sonntag in das Getränkelager eines Einkaufsmarktes in der Georg-Fischer-Straße eingestiegen. Der 23-Jährige kletterte über den Außenzaun des Lagers und stahl dort mehrere Flaschen Bier. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte daraufhin die Polizei und hielt den Dieb bis zu deren Eintreffen fest. In der Folge stellte sich heraus, dass der junge Mann in der vergangenen Woche bereits eine Kiste Bier aus dem Außenlager entwendet hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

