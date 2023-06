Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen, Lkr. Konstanz) Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet (09.06.2023)

Mühlingen (ots)

Ein Autofahrer hat am Freitagnachmittag auf der Kreisstraße 6109 zwischen Zoznegg und Schwackenreute betrunken einen Unfall verursacht und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Ein 41-Jähriger fuhr mit einem VW Arteon auf der K6109 von Schwackenreute in Richtung Zoznegg. In einer Linkskurve kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dabei zwei Leitpfosten. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, fuhr der Mann jedoch anschließend weiter. Der 41-Jährige konnte kurze Zeit später durch die Beamten zu Hause angetroffen werden. Dabei stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei ihm fest. Ein Test mit einem Ergebnis von über 3 Promille bestätigte den Verdacht. Der Mann musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielt die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell