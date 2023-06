Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal-Klengen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannte beschädigen Festzelt - Polizei bittet um Hinweise

Brigachtal-Klengen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter an einem auf dem Festplatz an der Bahnhofstraße aufgestellten Festzelt des Musikvereins Brigachtal e.V. 1908 mehrere Halteschnüre durchschnitten. In der Folge stürzte das Zelt teilweise ein. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Die Polizei Villingen (Tel.: 07721 601-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

