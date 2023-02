Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 03.-05.02.2023

Varel (ots)

Varel Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Varel Am 03.02.2023 in der Zeit von etwa 10:00 Uhr bis 10:15 Uhr, parkte eine Geschädigten ihren Pkw (Fiat 500, FRI-Kennung) auf dem Parkplatz des Famila-Marktes an der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Varel. Als sie anschließend zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung im Bereich der Fahrertür fest, die auf eine Verursachung durch ein anderes Fahrzeug hindeutet. Die unfallverursachende Person entfernte sich vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen die sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter 04451-9230 mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen. Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind in Varel Am 03.02.2023, gegen 13:10 Uhr, bog eine 72-jährige Frau mit ihrem Pkw vom Büppeler Weg in Varel in die Oldenburger Straße ab. Dabei übersah sie das Rotlicht einer dortigen Ampel und gleichermaßen ein 10-jähriges Mädchen, welches seinerseits bei Grün mit dem Fahrrad die Oldenburger Straße querte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad, wobei das Mädchen leicht verletzt wurde. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec-Fahrer unter Alkoholeinfluss Am 04.02.2023, gegen 01:45 Uhr, befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Pedelec die Alte Wiefelsteder Straße in Varel. An einer Gabelung der Alten Wiefelsteder Straße übersah einen von rechts kommenden Pkw, woraufhin es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen kam. Der Pedelec-Fahrer stürzte und zog sich eine Kopfverletzung zu. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei aus Varel zudem fest, dass der 59-Jährige unter Alkoholeinfluss steht. Ihm wurde aus diesem Grund eine Blutprobe entnommen. Zetel Fahren ohne Fahrerlaubnis mit Kleinkraftrad in Zetel Am 04.02.2023, gegen 16:40 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Varel eine 15-jährige Führerin eines Kleinkraftrades im Bereich der Mühlenstraße in Zetel. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Jugendliche nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die 15-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren. Die Weiterfahrt wurde ihr zudem untersagt.

