POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für das Wochenende 03.-05.02.2023

Unfallflucht auf dem Parkplatz des Straßenverkehrsamtes Am Donnerstag, 02.02.2023, in der Zeit von 09.30 Uhr bis 10.20 Uhr stieß ein bisher unbekannter Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug gegen einen ordnungsgemäß vorwärts parkenden, blauen Pkw der Marke BMW. Anschließend verließ der Verursacher die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Am geschädigten Fahrzeug entstanden deutliche Kratzspuren an der hinteren linken Stoßstange. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher oder dem verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/92110) in Verbindung zu setzen. Unfallflucht vor dem Kindergarten in der Plaggestraße Bereits am Mittwoch, den 01.02.23, zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr, kam es auf dem Parkstreifen vor der Grundschule/dem Kindergarten in der Plaggestraße in Schortens zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Mutter parkte ihren Pkw vorwärts auf den schräg verlaufenden Parkplätzen vor dem Gebäude und begab sich ins Innere. Als sie etwa eine Stunde später wieder ihrem Pkw zurückkehrte stellte sie an ihrem Pkw eine Beschädigung an ihrer Kofferraumklappe fest. Offensichtlich ist ein höheres Fahrzeug beim Rangieren gegen das Fahrzeugheck der Geschädigten gefahren und hat sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

