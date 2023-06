Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach-Hammereisenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Vöhrenbach-Hammereisenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Ein 60-jähriger Radfahrer hat sich bei einem Sturz am Sonntagnachmittag auf der Fahlenbachstraße in der Nähe von Hammereisenbach schwere Verletzungen zugezogen. Der Radfahrer war gegen 16.15 Uhr auf der von der Urachtalstraße (L 180) abzweigenden Fahlenbachstraße unterwegs, als der Mann im Bereich des Anwesens "Höllmühle" alleinbeteiligt von der Straße abkam und nach einem Abhang auf eine Wiese stürzte. Hierbei zog sich der 60-Jährige nach ersten Erkenntnissen eine Rippenfraktur und eine Verletzung an einer Schulter zu. Der Mann musste mit einem Rettungswagen zur Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden.

