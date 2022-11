LPI-G: Dein individueller Berufs- und Informationstag

Altenburg (ots) - Altenburg: Ziel eines unbekannten Einbrechers wurde am frühen Donnerstagmorgen (03.11.2022, ca. 04.30 Uhr) eine Apotheke in der Kauerndorfer Allee in Altenburg. Wie der Polizei gegen 05.10 Uhr bekannt wurde, verschaffte sich der Tatverdächtige gewaltsam Zutritt zum Geschäftsbereich und entwendete daraus unter anderem Bargeld, bevor ihm die Flucht gelang. Die Polizei Altenburg ermittelt gegenwärtig ...

