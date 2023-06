Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen, Bundesautobahn A81, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall fordert drei leicht verletzte Personen und rund 30.000 Euro Sachschaden

Tuningen, Bundesautobahn A81, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Drei leicht verletzte Personen und rund 30.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstagabend auf der Bundesautobahn A81 etwa auf Höhe von Tuningen ereignet hat. Ein 24-jähriger Fahrer eines mit drei Personen besetzten Mercedes der C-Klasse fuhr gegen 19.15 Uhr zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Autobahnanschlussstelle Tuningen auf der rechten Spur der A81 in Richtung Stuttgart, als der Wagen plötzlich vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte. In der Folge kam es zu einer Kollision mit einem mit zwei Personen besetzten Mercedes der E-Klasse, dessen 30-jähriger Fahrer sich auf dem linken Fahrstreifen von hinten dem C-Klasse Mercedes näherte. Bei dem Unfall zogen sich der Fahrer des C-Klasse Mercedes sowie Fahrer und Beifahrer des E-Klasse Mercedes leichte Verletzungen zu und mussten mit eintreffenden Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Abschleppdienste kümmerten sich um die beiden mit insgesamt rund 30.000 Euro beschädigten Autos. Neben Polizei, Rettungskräften und einem Notarzt war auch die Feuerwehr aus Geisingen mit drei Fahrzeugen und 15 Mann bei dem Unfall eingesetzt.

