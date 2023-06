Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Fußgänger bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 46-jährigen Fußgänger und einem VW Golf ist es am Sonntagabend auf der Karlstraße im Bereich der Einmündung Schulstraße gekommen. Eine 30-jährige Frau fuhr kurz nach 19 Uhr mit einem VW Golf auf der Karlstraße in Richtung Stadtmitte und musste zunächst an der Einmündung der Schulstraße anhalten. Als die Frau wieder angefahren war, trat ein 46-Jähriger kurz nach der Einmündung der Schulstraße auf die Fahrbahn der Karlstraße, wurde vom Golf erfasst und über die Motorhaube des Wagens auf die Straße gestoßen. Hierbei zog sich der 46-Jährige nach ersten Erkenntnissen eine Verletzung an der rechten Schulter zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Fußgänger zur weiteren Behandlung in die Klinik.

