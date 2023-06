Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bärenthal/ Lkr. Tuttlingen) Ein leicht verletzter Motorradfahrer bei Unfall (10.06.2023)

Bärenthal (ots)

Am Samstag, gegen 18 Uhr, ist es auf der Landesstraße 440 zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein Motorradfahrer leichte Verletzungen zugezogen hat und ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro entstanden ist. Ein 31-jähriger Fahrer einer Kawasaki Z1000SX war auf der L 440 von Bärenthal herkommend in Richtung Kreisgrenze unterwegs. Als der Zweiradfahrer auf Höhe der Einfahrt zum Hammer-Pumpwerk zwei vor ihn fahrende Autos überholte, kam es zum Zusammenstoß mit einem VW eines 64 Jahre alten Mannes. Dieser fuhr mit seinem Wagen vor dem Motorradfahrer in die gleiche Richtung und bog nach links in Richtung des Pumpwerkes ab. Der Zweiradfahrer stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen. An seiner Kawasaki entstand ein erheblicher Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro, am VW ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell