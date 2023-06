Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad-Dürrheim, Öfingen - Oberbaldingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Traktor bei Mäharbeiten in Brand geraten

Bad-Dürrheim-Öfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Sonntagnachmittag ist auf einem an der Kreisstraße 5749 gelegenen Feld zwischen Öfingen und Oberbaldingen ein Traktor bei Mäharbeiten in Brand geraten. Gegen 14.30 Uhr war ein 51-Jähriger auf einem Feld zwischen Öfingen und Oberbaldingen mit Mäharbeiten beschäftigt, als der Traktor vermutlich aufgrund eines technischen Defektes Feuer fing. Der Traktorfahrer verließ daraufhin das landwirtschaftliche Fahrzeug und verständigte die Feuerwehr. Die daraufhin mit zwei Fahrzeugen und 28 Mann eintreffende Feuerwehr konnte nicht mehr verhindern, dass der Traktor vollständig ausbrannte. Der dabei entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Vorsorglich war auch der Rettungsdienst zu der Brandstelle ausgerückt, musste aber nicht tätig werden.

