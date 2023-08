Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230815 - 0956 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Nachts im Einkaufszentrum

Frankfurt (ots)

(dr) Zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche verursachten in der Nacht zu Sonntag (13. August 2023) einen Polizeieinsatz im Stadtteil Bergen-Enkheim.

Um kurz nach 0 Uhr löste der Einbruchsalarm eines Einkaufszentrums in der Borsigallee aus. Der Sicherheitsdienst verständigte die Polizei. In der Folge begaben sich mehrere Streifen des 18. Reviers in die gemeldete Straße und umstellten das Gebäude. Beamte des Überfallkommandos begaben sich anschließend in das Innere der Shoppingmall. Dort trafen sie auf zwei Jugendliche, die beim Anblick der Beamten noch versuchten, die Flucht zu ergreifen, was jedoch fehlschlug. Letztlich wurden die beiden 16- und 17-Jährigen festgenommen. Offensichtlich gelangten sie zuvor unbemerkt ins Gebäude und entwendeten an einem Stand für Kaffeeprodukte ein Getränk. Weiteres Diebesgut konnte bei ihnen nicht aufgefunden werden.

Für das Duo ging es zunächst auf ein Polizeirevier. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

