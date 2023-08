Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230814 - 0953 Frankfurt - Sachsenhausen: Sexueller Übergriff - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (13. August 2023) kam es in Sachsenhausen zu einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau, bei der Zeugen einschritten und womöglich Schlimmeres verhinderten. Der Täter ergriff die Flucht.

Eine 18-Jährige befand sich gegen 03:00 Uhr in Alt-Sachsenhausen und hielt sich zum Rauchen vor einem Lokal in der Kleinen Rittergasse auf. Zu diesem Zeitpunkt packte sie ein unbekannter Mann am Arm und führte sie in den Eingangsbereich einer Bar in die Klappergasse. Dann forderte er sie auf einen Joint zu rauchen, was die Frau jedoch ablehnte. Im weiteren Verlauf habe er begonnen, gegen ihren Willen ihre Hose aufzuknöpfen und versucht, sie in eine Ecke zu ziehen. Währenddessen habe er in englischer Sprache geäußert, dass sie mit ihm nach Hause gehen soll und er den Geschlechtsverkehr mit ihr vollziehen möchte. Daraufhin rief die junge Frau um Hilfe, sodass Zeugen auf sie aufmerksam wurden. Sie schlugen den Mann wortwörtlich in die Flucht. Die Geschädigte wandte sich erst einige Zeit später an die Polizei. Die Zeugen waren jedoch bereits weg, ebenso der Täter.

Die Geschädigte konnte den Täter wie folgt beschreiben:

Männlich, circa 35 bis 40 Jahre alt, circa 170 cm groß, dunkle Haare, dunkler Bart schlanke Figur; bekleidet mit einem weißen T-Shirt, blauer Hose.

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, insbesondere die zwei noch unbekannten Zeugen, welche der Geschädigten zur Hilfe kamen, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 51399 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell