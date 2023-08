POL-F: 230814 - 0949 Frankfurt - Ostend: Festnahme nach versuchten Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots) - (lo) Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag (13. August 2023) an der Kreuzung Reuterweg / Grüneburgweg ist eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 26-jährige junge Radfahrerin am Sonntagnachmittag, gegen 15.40 Uhr den Grüneburgweg entlang in Richtung Eschersheimer Landstraße. Die 58-jährige Fahrerin einer Mercedes A-Klasse befuhr den Reuterweg in ...

