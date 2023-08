Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230814 - 0947 Frankfurt - Bornheim: Verdacht der versuchten Geldautomatensprengung - Täter flüchten auf Roller

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht zu Montag (14. August 2023) versuchten zwei unbekannte Täter in einer Bankfiliale in Frankfurt-Bornheim mutmaßlich einen Geldautomaten zu sprengen. Eine Schutzvorrichtung löste aus, die Täter ergriffen mit einem Roller die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betraten zwei Männer gegen 02:50 Uhr die Bankfiliale in der Saalburgallee. Im weiteren Verlauf versuchten sie offenbar Gas in einen Geldautomaten zu leiten. Dabei löste eine Nebelanlage aus, was das Duo dazu veranlasste, ihr Vorhaben abzubrechen. Beide Männer verließen das Gebäude und flüchteten zu zweit auf einem Roller in Richtung Ratsweg. Eine Fahndung nach ihnen verlief ohne Ergebnis.

Über die beiden Täter ist bislang lediglich bekannt, dass es zwei schlanke Männer gewesen sein sollen, die dunkel gekleidet waren.

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 52199 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell