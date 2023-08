Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230813 - 0944 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Bargeld geraubt

Frankfurt (ots)

(dr) Am Freitag, den 11. August 2023, ereignete sich am Francois-Mitterrand-Platz ein schwerer Raub, bei dem ein unbekannter Täter Bargeld von einem 28 Jahre alten Mann erbeutete.

Der Geschädigte hielt sich gegen 17:15 Uhr am Francois-Mitterrand-Platz bei einem Trinkbrunnen auf. Zu diesem Zeitpunkt erschien ein ihm unbekannter Mann und bedrohte ihn mutmaßlich mit einem Messer. In der Folge zog dieser die Geldbörse aus den Taschen und raubte ihm hundert Euro Bargeld. Bei der Tat fügte der Unbekannte dem Geschädigten oberflächliche Schnittverletzungen zu. Anschließend flüchtete der Räuber in Richtung Niddastraße. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Der 28-Jährige kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach Angaben des Geschädigten kann der Täter wie folgt beschrieben werden: Männlich, Alter: Ende 20, arabische Erscheinung; trug schwarze Kleidung, vermummt mit T-Shirt, möglicherweise mit Messer oder ähnlichem Gegenstand bewaffnet.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 51499 bei der Frankfurter Kriminalpolizei oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell