POL-F: 230813 - 0943 Frankfurt - Griesheim: Fahrzeugbrand

Frankfurt (ots) - (dr) Am Samstagnachmittag (12. August 2023) kam es auf der BAB 661 an der Anschlussstelle Frankfurt-Eckenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 24 Jahre alter Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Der 24-Jährige befuhr gegen 16:00 Uhr die Rechtskurve der Abfahrt Frankfurt-Eckenheim in Richtung Hügelstraße / Jean-Monnet-Straße. Nach ...

mehr